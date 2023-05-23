Представители белгородской ТрО, которые должны были защищать город, бежали вместе с гражданскими, - российский оппозиционер Пономарев
Российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, что белгородское ТрО во время вчерашнего рейда РДК бежали из города вместе с гражданскими
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Паника наблюдается в городах, приближенных к зоне боевых действий в Белгородской области. Вчера мы наблюдали за тем, как они убегали. Потоки автомобилей выезжали из городов и сел. Вчера у меня спрашивали, где белгородская ТРО, которая должна была защищать город. Ответ простая. Представители белгородской ТРО бежали из города вместе с гражданскими", - рассказал Пономарев.
Российский оппозиционер отметил, что в Кремле не понимают, как реагировать на ситуации в Белгородской области.
"Ситуация в администрации Белгородской области очень нервная. Там понимают, что бойцы РДК могут и Белгорода прийти. Это маловероятно, однако если российская армия будет оставаться в таком же состоянии, то это станет реальностью. В Кремле же не знают, как реагировать на эти события и что делать. Они шокированы. Это очень заметно", - добавил он.
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