Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Паника наблюдается в городах, приближенных к зоне боевых действий в Белгородской области. Вчера мы наблюдали за тем, как они убегали. Потоки автомобилей выезжали из городов и сел. Вчера у меня спрашивали, где белгородская ТРО, которая должна была защищать город. Ответ простая. Представители белгородской ТРО бежали из города вместе с гражданскими", - рассказал Пономарев.

Российский оппозиционер отметил, что в Кремле не понимают, как реагировать на ситуации в Белгородской области.

"Ситуация в администрации Белгородской области очень нервная. Там понимают, что бойцы РДК могут и Белгорода прийти. Это маловероятно, однако если российская армия будет оставаться в таком же состоянии, то это станет реальностью. В Кремле же не знают, как реагировать на эти события и что делать. Они шокированы. Это очень заметно", - добавил он.