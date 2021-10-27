Представителей России в ТКГ больше всего интересовало применение Украиной "Байрактаров", - Гармаш

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

"Конечно, представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА "Байрактар". Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА нет", – написал он.

Представители Украины объяснили, что ВСУ были вынуждены применить дрон, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое украинских военнослужащих.

"Непонятно, почему это вызвало такую истерическую реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них достаточно сил и средств, чтобы с Байрактарами справиться". .