Представителей России в ТКГ больше всего интересовало применение Украиной "Байрактаров", - Гармаш
На заседании Трехсторонней контактной группы стороны обсудили применение Украиной в зоне ООС ударного дрона Bayraktar
Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.
"Конечно, представителей России из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА "Байрактар". Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА нет", – написал он.
Представители Украины объяснили, что ВСУ были вынуждены применить дрон, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое украинских военнослужащих.
"Непонятно, почему это вызвало такую истерическую реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них достаточно сил и средств, чтобы с Байрактарами справиться". .
- 26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов.
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