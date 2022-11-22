Об этом сообщил в Twitter глава форума, немецкий дипломат Кристоф Гойсген.

"Российские официальные лица не приглашены на конференцию 2023 года. Мы не предоставим им платформу для пропаганды. Мы хотим обсуждать будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками. Их голоса должны быть услышаны и усилены", - написал Гойсген.

Мюнхенская конференция по безопасности – один из самых престижных международных форумов в области международной безопасности, в котором принимают участие главы государств, правительств, министры, политики и общественные деятели из десятков стран.

В сообщении на сайте Конференции говорится, что у участников встречи 2023 года будет возможность оценить "уровень сплоченности Альянса и политическую приверженность основанному на верховенстве закона международному порядку". Ее организаторы называют российское вторжение в Украину "поворотным моментом", что повлекло не только "огромные страдания в Украине, но и усугубило кризисы в других концах мира".

Ранее российской делегации было отказано в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в столице Польши Варшаве.

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