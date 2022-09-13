Представителей РФ, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы Елизаветы II, – СМИ
Британия не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы, которые пройдут в следующий понедельник
Об этом сообщило издание Reuters .
Известно, что Британия пытается изолировать Россию и Беларусь в ответ на вторжение РФ в Украину.
Мьянма и ее военные попали под британские санкции, поскольку Лондон усиливает поддержку общины Рохинджа в стране Юго-Восточной Азии.
Ожидается, что на похоронах королевы Елизаветы в Лондоне будут присутствовать около 500 иностранных высокопоставленных лиц, приглашение направлено главам большинства стран, с которыми Великобритания поддерживает дипломатические отношения.
Многие мировые лидеры подтвердили участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Британии за последние годы.
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