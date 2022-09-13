Об этом сообщило издание Reuters .

Известно, что Британия пытается изолировать Россию и Беларусь в ответ на вторжение РФ в Украину.

Мьянма и ее военные попали под британские санкции, поскольку Лондон усиливает поддержку общины Рохинджа в стране Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что на похоронах королевы Елизаветы в Лондоне будут присутствовать около 500 иностранных высокопоставленных лиц, приглашение направлено главам большинства стран, с которыми Великобритания поддерживает дипломатические отношения.

Многие мировые лидеры подтвердили участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Британии за последние годы.

8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II

Новым королем Соединенного Королевства стал 73-летний принц Уэльский Чарльз .

Ранее стало известно, что в понедельник, 19 сентября, пройдут похороны королевы Великобритании Елизаветы II.

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