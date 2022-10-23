"Представителей нацменьшинств бросают на передовую. Русские все в окопах", - оккупант из Якутии
Военный из Якутии рассказал о том, что все национальные меньшинства отправляют на передовую, а русских – в окопы
Об этом сообщило издание "Свободная Якутия", опубликовав сообщение от солдата.
"Представителей нацменьшинств, всех бурят, якутов, всех бросают на передовую! Русские сзади лежат, в окопах. А эти чеченцы из "ТикТока" вообще далеко от нас. Менты тоже лежат в тылу, уезжают оттуда в отпуск домой, покупают себе земельные участки. Нашего однополчанина, вон, расчленили в Якутске и бросили на помойку. Зачем так делать? Наши 20-летние ребята все погибли!", - прокомментировал он.
- По состоянию на 20 октября известно, что за три недели РФ мобилизовала на войну с Украиной около 200 тыс. оккупантов.
- 22 октября стало известно, что россияне вербуют для участия в войне против Украины боевиков в одной из стран Ближнего Востока.
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