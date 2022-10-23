Об этом сообщило издание "Свободная Якутия", опубликовав сообщение от солдата.

"Представителей нацменьшинств, всех бурят, якутов, всех бросают на передовую! Русские сзади лежат, в окопах. А эти чеченцы из "ТикТока" вообще далеко от нас. Менты тоже лежат в тылу, уезжают оттуда в отпуск домой, покупают себе земельные участки. Нашего однополчанина, вон, расчленили в Якутске и бросили на помойку. Зачем так делать? Наши 20-летние ребята все погибли!", - прокомментировал он.

По состоянию на 20 октября известно, что за три недели РФ мобилизовала на войну с Украиной около 200 тыс. оккупантов.

22 октября стало известно, что россияне вербуют для участия в войне против Украины боевиков в одной из стран Ближнего Востока.