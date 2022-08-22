Украинский защитник Денис Чепурко (позывной Манго) поделился деталями фиксирования попадания бойцов в плен во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Еспресо".

"Они (Красный Крест) заходили в автобус, давали листовки и спрашивали, кого мы хотим предупредить: родных или государство. И больше этого представителей Красного Креста мы нигде не видели", - комментирует он ситуацию, которая сложилась после того, как 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку.

Денис Чепурко также отметил, что после этого никакой слежки и действий от международных организаций, украинские бойцы не чувствовали.

Еще один боец, Владислав Жаворонок (позывной Википедия), отметил, что после попадания на подконтрольную Украине территорию он узнал, что Красный Крест заявлял, что контролирует условия пребывания украинцев бойцов в плену, хотя доступа к месту, в котором они находились, не имел.

"Красный Крест заявлял о том, что контролирует наше пребывание там, он свидетельствует, что с нами там было все хорошо. Но ни Красный Крест, ни какие-либо другие международные организации не имели доступа к тому месту, где я был. Поэтому я не понимаю, как они могут что-то говорить о наших условиях содержания, если у них нет контроля", - отметил он.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим с Азовстали украинским военным, которые затем оказались в российском плену.

6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Оленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными происходили расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, дубинками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.

22 августа во время пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале "Еспресо", боец "Азова" Денис Манго Чепурко рассказал, что российские оккупанты в Оленовке пытали пленных по 2-3 дня, а воды давали всего 600 граммов на двое суток.

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