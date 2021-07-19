Представитель Зеленского заявил, что в оккупированном Крыму наибольший вред экологии наносит завод Фирташа

Об этом сообщает Укринформ.

"На данный момент мы можем выделить несколько факторов, которые существенно влияют на ухудшение экологической ситуации на оккупированном полуострове, в частности, деятельность на севере Крыма предприятия "Крымский Титан" и других объектов химической промышленности", - отметил Кориневич.

Кроме того, сообщил он, на ухудшение экологической ситуации влияет интенсивный забор оккупационной администрацией воды из подземных источников, приводящий к исчезновению воды в водоносных горизонтах, а также уничтожение объектов заповедного фонда, в том числе из-за добычи полезных ископаемых, и загрязнение акватории Черного моря, в частности, деятельностью военных формирований РФ.

По словам Кориневича, ухудшилась ситуация на оккупированном полуострове в результате реализации государством-оккупантом инфраструктурных проектов.