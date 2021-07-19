Представитель Зеленского заявил, что в оккупированном Крыму наибольший вред экологии наносит завод Фирташа
Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич считает, что деятельность предприятия "Крымский Титан" и забор воды из подземных источников наносят самый большой вред экологии оккупированного полуострова
Об этом сообщает Укринформ.
"На данный момент мы можем выделить несколько факторов, которые существенно влияют на ухудшение экологической ситуации на оккупированном полуострове, в частности, деятельность на севере Крыма предприятия "Крымский Титан" и других объектов химической промышленности", - отметил Кориневич.
Кроме того, сообщил он, на ухудшение экологической ситуации влияет интенсивный забор оккупационной администрацией воды из подземных источников, приводящий к исчезновению воды в водоносных горизонтах, а также уничтожение объектов заповедного фонда, в том числе из-за добычи полезных ископаемых, и загрязнение акватории Черного моря, в частности, деятельностью военных формирований РФ.
По словам Кориневича, ухудшилась ситуация на оккупированном полуострове в результате реализации государством-оккупантом инфраструктурных проектов.
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