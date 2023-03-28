Об этом представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский сказал в эфире "Радио Свобода".

"Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, будут необходимы какие-то дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций. Когда такая потребность возникнет, опять же, это будет определять Генеральный штаб, учитывая планирование, перспективы и реальное текущее положение дел "Я имею в виду, что война, к большому сожалению, неизбежно приводит к потерям - как безвозвратным, так и санитарным. И такие потери нуждаются в пополнении", - сказал Вениславский.

В настоящее время потребности в проведении дополнительной мобилизации, по его мнению, нет.