Представитель Зеленского в Раде отрицает необходимость дополнительной мобилизации из-за ядерного оружия в Беларуси
Провести дополнительную мобилизацию в Украине могут, когда потребуется на фронте. Но это никак не связано с возможным размещением ядерного оружия в Беларуси
Об этом представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский сказал в эфире "Радио Свобода".
"Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, будут необходимы какие-то дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций. Когда такая потребность возникнет, опять же, это будет определять Генеральный штаб, учитывая планирование, перспективы и реальное текущее положение дел "Я имею в виду, что война, к большому сожалению, неизбежно приводит к потерям - как безвозвратным, так и санитарным. И такие потери нуждаются в пополнении", - сказал Вениславский.
В настоящее время потребности в проведении дополнительной мобилизации, по его мнению, нет.
- Ранее глава фракции партии "Слуга Народа" Давид Арахамия допустил вероятность проведения дополнительной мобилизации из-за возможного размещения ядерного оружия в Беларуси.
- Россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
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