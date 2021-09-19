Представитель Зеленского в КС объяснил, почему в Украине позволили голосование на "выборах" в Госдуму РФ
Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина разрешила открыть участки для голосования на "выборах" в Госдуму в консульствах и посольстве РФ, поскольку придерживается своих международных обязательств
Об этом сообщает "Украина 24" .
По словам Вениславского, Украина выполняет свои международные обязательства, позволяя проводить в диппредставительстве России в крупнейших украинских городах голосование на "выборах" в Госдуму РФ.
"С точки зрения международного права есть конвенция о консульских отношениях, есть Конвенция о дипломатических отношениях. Даже если между двумя государствами были разорваны дипломатические отношения, то это не означает расторжения консульских отношений. Главной задачей консульских учреждений Украины за рубежом и консульских учреждений других стран на территории Украины является обеспечение реализации прав и свобод граждан соответствующего государства ", - сказал Вениславский.
Депутат от "Слуги народа" добавил, что Украина не разорвала дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских.
"Украина выполняет все обязательства, вытекающие из международных договоров, и предоставляет гражданам России возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна", - сказал Вениславский.
- 18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей свозят в Ростовскую область и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.
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