Представитель Зеленского в КС объяснил, почему в Украине позволили голосование на "выборах" в Госдуму РФ

Об этом сообщает "Украина 24" .

По словам Вениславского, Украина выполняет свои международные обязательства, позволяя проводить в диппредставительстве России в крупнейших украинских городах голосование на "выборах" в Госдуму РФ.

"С точки зрения международного права есть конвенция о консульских отношениях, есть Конвенция о дипломатических отношениях. Даже если между двумя государствами были разорваны дипломатические отношения, то это не означает расторжения консульских отношений. Главной задачей консульских учреждений Украины за рубежом и консульских учреждений других стран на территории Украины является обеспечение реализации прав и свобод граждан соответствующего государства ", - сказал Вениславский.

Депутат от "Слуги народа" добавил, что Украина не разорвала дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских.

"Украина выполняет все обязательства, вытекающие из международных договоров, и предоставляет гражданам России возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна", - сказал Вениславский.