Представитель Тихановской по безопасности Сахащик о мятеже Пригожина: "Надо быстро использовать этот исторический шанс"
Один из командиров белорусских добровольцев в составе ВСУ Валерий Сахащик, одновременно являющийся членом Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по вопросам обороны и нацбезопасности, 24 июня 2023 года выступил с обращением к белорусскому народу
Как отметил Сахащик, военный мятеж Пигожина против Путина и фактическое начало гражданской войны внутри России представляет собой уникальный шанс для белорусов. Видео его заявления появилось на YouTube.
"Все мыслящие люди понимали, что построенная на лжи и коррупции Российская Федерация рано или поздно развалится. Мы наблюдаем начало активной фазы", - отметил военный, имевший в армии Лукашенко звание подполковника.
"Пророссийский путь, по которому Лукашенко вел страну все эти годы, завел нас в тупик. Мы с вами сейчас стоим на дороге, перед нами опущен шлагбаум и знак "тупик". И мы должны решать что делать дальше, причем решать быстро", - объяснил Валерий Сахащик.
"Или мы воспользуемся этим историческим шансом и станем успешной европейской страной, или потеряем все и само название Республики Беларусь останется только в книгах", - подытожил подполковник.
Поэтому он просит белорусских военных "настроиться на волну" белорусских добровольцев и "оставаться на связи".
При этом Сахащик вспомнил белорусскую 38 десантную бригаду, которой ранее командовал.
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