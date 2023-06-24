Как отметил Сахащик, военный мятеж Пигожина против Путина и фактическое начало гражданской войны внутри России представляет собой уникальный шанс для белорусов. Видео его заявления появилось на YouTube.

"Все мыслящие люди понимали, что построенная на лжи и коррупции Российская Федерация рано или поздно развалится. Мы наблюдаем начало активной фазы", - отметил военный, имевший в армии Лукашенко звание подполковника.

"Пророссийский путь, по которому Лукашенко вел страну все эти годы, завел нас в тупик. Мы с вами сейчас стоим на дороге, перед нами опущен шлагбаум и знак "тупик". И мы должны решать что делать дальше, причем решать быстро", - объяснил Валерий Сахащик.

"Или мы воспользуемся этим историческим шансом и станем успешной европейской страной, или потеряем все и само название Республики Беларусь останется только в книгах", - подытожил подполковник.

Поэтому он просит белорусских военных "настроиться на волну" белорусских добровольцев и "оставаться на связи".

При этом Сахащик вспомнил белорусскую 38 десантную бригаду, которой ранее командовал.