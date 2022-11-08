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Представитель США при ООН заявила о дополнительных $25 млн для уязвимых украинцев зимой

8 ноября, 2022 вторник
20:31
Мир

Посол представительства США при ООН объявила о выделении 25 млн долларов в поддержку уязвимого населения в Украине зимой

Об этом в Медиацентре заявила представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд.

"Сегодня я посетила центр для перемещенных лиц, который частично финансируют USAID, чтобы убедиться, что у людей есть еда, убежище, тепло этой зимой. Там я имела честь объявить о дополнительных 25 млн долларов от USAID в поддержку уязвимого населения в Украине во время тяжелой зимы. Эти новые средства распространятся на наше планирование и помощь около 75 тысяч хозяйств, которые пострадали больше всего", - сказала Линда Томас-Гринфилд.

Посол представительства США при ООН подчеркнула, что Штаты остаются очень сосредоточены на энергетических потребностях Украины и не допустят, чтобы наш народ мерз или голодал из-за ненужной, незаконной и бесчеловечной войны, пока Россия продолжает атаковать инфраструктуру.

  • Напомним, 20 октября Украина попросила ЕС и НАТО оказать помощь с энергетическим оборудованием после ударов РФ. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для возобновления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности уже с 12 странами.
  • Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится.
  • В Украину прибыла первая партия из 13 генераторов, средства на которые собирали в Литве – к отправке готовится вторая партия помощи энергетикам.
  • Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 7 ноября отмечал, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.

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Россия
ООН
война с Россией
США
помощь Украине
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