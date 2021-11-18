Представитель США: Появляется все больше российских заявлений, подвергающих сомнению суверенитет Украины

Об этом передает РБК-Украина.



"В последнее время появляется все больше публичных заявлений (от россиян, – ред.), которые ставят под сомнение украинское право на суверенитет и самостоятельное принятие решений", - сказала Квин.



По ее словам, такие провокационные заявления подвергают сомнению не только украинский суверенитет и территориальную целостность, но и показывают, что россияне пытаются сложить с себя ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе. Однако дипломат подчеркивает, что ответственность лежит на России.



Квин добавила, что США озабочены тем, как на украинских границах происходит наращивание сил российских войск, и отметила, что этот вопрос обсуждается со всеми сторонами конфликта.



"Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем увеличение количества российских войск у украинской границы, и мы воспринимаем это серьезно. В первую очередь мы говорим с украинцами об этом, спрашиваем их мнение, но также говорим и с нашими союзниками, наконец мы говорим об этом и непосредственно с россиянами" , - сказала Квин.



Дипломат отметила, что позиция США совпадает с позицией Украины в вопросе концентрации российских сил и важности коммуникации.



"Мы будем продолжать обмениваться информацией, чтобы быть уверенными, что мы понимаем ситуацию одинаково", - сказала Квин.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал сообщение о возможном полномасштабном российском вторжении в Украину "безосновательным нагнетанием напряженности".

Путин заявил, что ситуация в Украине "далека от решения" и обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений.