Об этом информирует российская служба Интерфакс.

Небензя считает, что Россия защищает ЗАЭС, кроме того, от "возможных терактов".

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Какими будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать каких-либо провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - заявил Небензя.

Постоянный представитель РФ при ООН добавил в комментариях для журналистов, что глава ООН должен объяснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

5 августа русские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

11 августа рашисты несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и поблизости. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.

На заседании Совета Безопасности ООН 11 августа гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси предложил лично возглавить миссию специалистов агентства на Запорожскую АЭС по усилению мер по ее безопасности. А представитель госдепа США осудила попытки РФ спекулировать на ситуации вокруг ЗАЭС.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время своего выступления в Совбезе ООН заявил, что Россия делает невозможным доступ миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС. Оккупационные войска должны выйти с территории станции, чтобы устранить ядерную угрозу.

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