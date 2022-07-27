Именно такой риторикой была проникнута речь руководителя делегации РФ Константина Гаврилова на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Представителю РФ очень не нравится то, что ему при каждом случае указывают на преступления его государства, каждый раз подчеркивают единство стран Запада и подвергают остракизму. Также он обвинил Запад в том, что он "заставил" Россию напасть на Украину:

"Запад отказывается признавать, что причиной Специальной военной операции в Украине стал многолетний отказ учитывать законные интересы национальной безопасности РФ. Наши беспокойства не воспринимались всерьез. Военная машина НАТО приближалась к российским границам вплотную. В результате мы были вынуждены приступить к отстаиванию своего суверенитета и права на безопасное будущее другими средствами. В этом раунде когда-то Великобритания, Канада и Евросоюз громко обвиняли Россию, однако под руководством США они восемь лет готовили Украину к войне с нашей страной, сейчас эти "мировые демократии" делают все, чтобы затянуть конфликт и нанести максимальный ущерб России и ее народу. Это им просто так не сойдет с рук. Гарантируем".

Далее он отметил, что наращивание передач Киеву западного вооружения может заставить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям:

"Особенности тактико-технических характеристик вооружения и поставляемой Западом военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там увидим".

Гаврилов продолжает свои обвинения в том, что Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, заставляет их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставки оружия:

"Эти действия могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта. Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные".

В продолжение он привычно тешит себя тем, что цели и задачи Cпециальной военной операции будут безусловно выполнены, а надвигающийся "маршал мороз" и успешный ход операции поставят все на свои места:

"Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве, где политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних пределах в расчете на распил денежных потоков, выделяемых нацистско-наркоманской хунте странами Запада".

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