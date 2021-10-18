Представитель Путина заявил, что вступление Украины в НАТО "может заставить Россию принять активные меры"

Об этом Песков сказал в интервью французским журналистам для фильма "Владимир Путин: хозяин игры", передает ТАСС.



"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России", - сказал Песков.



Читайте также. "Это произойдет не завтра. Но они присоединятся": Столтенберг о вступлении Украины и Грузии в НАТО



При этом представитель Путина предположил, что в случае вступления Украины в НАТО Россия может "принять активные меры".



"Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в 2022 году планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины .