Представитель Путина заявил, что вступление Украины в НАТО "может заставить Россию принять активные меры"
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием", который "выходит за красные линии интересов РФ"
Об этом Песков сказал в интервью французским журналистам для фильма "Владимир Путин: хозяин игры", передает ТАСС.
"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России", - сказал Песков.
Читайте также. "Это произойдет не завтра. Но они присоединятся": Столтенберг о вступлении Украины и Грузии в НАТО
При этом представитель Путина предположил, что в случае вступления Украины в НАТО Россия может "принять активные меры".
"Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в 2022 году планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.69
- Актуальное
- Важное