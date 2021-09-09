Представитель Путина нашел плюсы в глобальном потеплении

Об этом сообщает РБК.

По мнению спецпредставителя, при повышении среднемировой температуры "можно будет выращивать сельскохозяйственные культуры в северных широтах, где они раньше не могли расти".

При этом Ельдегериев отметил, что сейчас там отсутствует соответствующая инфраструктура, "нет дорог и портов, а значит возможности вывезти продукцию". Вместе с тем спецпредставитель Путина отметил, что у глобального потепления есть и "большое число существенных минусов", в частности, "деградация почв".

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