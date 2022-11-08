Об этом заявил на брифинге народный депутат от "Слуги Народа", представитель президента в Раде Федор Вениславский.

"Попытки дискредитации со стороны российской пропагандистской машины нас, нашего военно-политического руководства и военного командования не удались. Никаких подтвержденных фактов злоупотреблений или перепродажи оружия на другие рынки нет", - подчеркнул он.

По словам Вениславского, ни одно из сообщений российских пропагандистов и агентов влияния России за рубежом о том, что поступающие в Украину вооружение и военная техника якобы попадают на какие-то "черные рынки", в результате совместных инспекций представителями Украины и стран НАТО не нашли подтверждения .

Вениславский подчеркнул, что все предоставленное международными партнерами вооружение ВСУ используют на поле боя в Украине.

Летом РФ начала распространять фейки о том, что Украина перепродает оружие, полученное от международных партнеров. В Пентагоне опровергли эти слухи.

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