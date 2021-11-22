Представитель президента Украины презентует в США планы относительно Крымской платформы

Об этом сообщает сайт Офиса президента .



Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига обсудил с Кориневичем первые результаты работы национального офиса Крымской платформы, созданного после учредительного саммита инициативы, подчеркнув, что эта платформа должна стать ключевой площадкой для работы над деоккупацией Крыма.



"Следующий год должен стать годом развития и институционализации Крымской платформы", - сказал Сибига.



Заместительницы постоянного представителя президента Дарья Свиридова и Тамила Ташева рассказали о планах усовершенствования законодательства по актуальным вопросам в условиях оккупации Россией Крыма. В частности, речь шла о поддержке политзаключенных, незаконно удерживаемых оккупантами, и об облегчении доступа к админуслугам для украинцев, проживающих в оккупированном Крыму.



Кроме того, участники обсуждения уделили особое внимание образовательным проектам для поддержки украинской молодежи в оккупированном Крыму, в частности, созданию информационно-сервисного портала и инициативам по популяризации крымскотатарской культуры.

Напомним, ООН одобрила проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму, в которой впервые официально поддержана Крымская платформа.