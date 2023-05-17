Представитель правительства Венгрии назвал ЕС и НАТО "стороной конфликта в Украине"

Об этом говорится в колонке Ковача под названием "Европейский союз и НАТО де-факто стали стороной войны в Украине".

"По мере того как идет российско-украинская война, давнее обязательство ЕС поддерживать мир в своих границах меняется, что с каждым днем ​​приближает потенциал открытого конфликта", - сетует представитель правительства Венгрии.

"Страны-члены ЕС до сих пор придерживались строгих критериев в экспорте оружия, направленных на предотвращение содействия внутренним репрессиям, международной агрессии и региональной нестабильности. Но всего через четыре дня после начала войны в Украине, 28 февраля 2022 года, Совет Европейского Союза принял решение 2022/339, которое позволило государствам-членам ЕС финансировать поставки оружия в Украину из Европейского фонда мира", – уточнил он.

По его словам, Украина стала третьей по величине страной мирового экспорта оружия в 2022 году, а западные страны являются основными поставщиками. К тому же ЕС выделяет Украине денежные средства.

"Решение ЕС финансировать потребности Украины в летальном оружии и оборудовании делает его де-факто стороной в российско-украинском конфликте, указывая на то, что Европейский Союз нарушил идеалы и принципы своих моральных устоев", - написал Ковач и отметил, что его это ужасает.