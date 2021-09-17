Представитель правительства в Раде находится в реанимации с коронавирусом, - Арахамия

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия сообщил во время брифинга, передает Укринформ .

"Тарас Мельничук находится в реанимации через COVID-19. Это наш представитель Кабмина (в парламенте - ред.)", - сказал Арахамия.

Он также призвал украинский вакцинироваться против коронавируса, чтобы уберечь себя от болезни в тяжелой форме.