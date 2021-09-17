Представитель правительства в Раде находится в реанимации с коронавирусом, - Арахамия
Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук находится в реанимации через COVID-19
Об этом председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия сообщил во время брифинга, передает Укринформ .
"Тарас Мельничук находится в реанимации через COVID-19. Это наш представитель Кабмина (в парламенте - ред.)", - сказал Арахамия.
Он также призвал украинский вакцинироваться против коронавируса, чтобы уберечь себя от болезни в тяжелой форме.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.6
- Актуальное
- Важное