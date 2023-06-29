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Представитель Папы встретился с патриархом РПЦ Кириллом и детским омбудсменом РФ, арест которой санкционировал МУС

29 июня, 2023 четверг
20:45
Война с Россией

Спецпосланник Папы Маттео Дзупп встретился с Кириллом и детским омбудсменом РФ, получившей ордер на арест от МУС вместе с Путиным

Об этом сообщает РБК.

Патриарх Кирилл провел встречу с посланником Папы Римского, архиепископом Болоньи и президентом Конференции итальянских епископов Маттео Дзуппи в Даниловом монастыре.

Дзуппи также встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщается в ее телеграм-канале.

"Обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей", - отметила она.

Что известно о "миротворческой миссии" Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня спецпосланник Папы прибыл в Москву в рамках так называемой миротворческой миссии Ватикана по завершению войны в Украине.

воєнні злочини Росії
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