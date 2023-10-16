Представитель Папы Римского в Иерусалиме предложил обменять на себя плененных ХАМАСом израильских детей
Кардинал Пьербаттиста Питьсябалла, патриарх Иерусалима, заявил 16 октября, что готов обменять себя на израильских детей, которых ХАМАС взял в заложники и удерживает в Газе
Об этом пишет Reuters .
"Я готов к обмену, к чему-либо, если это поможет уволить и вернуть детей домой. Без проблем. С моей стороны есть полная готовность", — сказал он.
Он также подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиться освобождения заложников, "иначе эскалацию невозможно остановить".
"Мы готовы помочь, даже я лично", – добавил патриарх. Однако он подчеркнул, что у него и его офиса еще не было прямого контакта с ХАМАСом.
По данным издания, около 200 израильтян были захвачены в заложники, около десятка из них – дети.
Издание напоминает, что Пицбалла контролирует деятельность римо-католиков в Израиле и на палестинских территориях, а также в Иордании и Кипре, регионе, где проживает примерно 300 000 римо-католиков.
- Депутат кнессета от партии "Наш дом Израиль" Евгений Сова отметил , что сообщения о том, что их родные находятся в руках ХАМАСа, получили 199 израильских семей.
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