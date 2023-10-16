Представитель Папы Римского в Иерусалиме предложил обменять на себя плененных ХАМАСом израильских детей

Об этом пишет Reuters .

"Я готов к обмену, к чему-либо, если это поможет уволить и вернуть детей домой. Без проблем. С моей стороны есть полная готовность", — сказал он.

Он также подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиться освобождения заложников, "иначе эскалацию невозможно остановить".

"Мы готовы помочь, даже я лично", – добавил патриарх. Однако он подчеркнул, что у него и его офиса еще не было прямого контакта с ХАМАСом.

По данным издания, около 200 израильтян были захвачены в заложники, около десятка из них – дети.

Издание напоминает, что Пицбалла контролирует деятельность римо-католиков в Израиле и на палестинских территориях, а также в Иордании и Кипре, регионе, где проживает примерно 300 000 римо-католиков.