Об этом сообщает китайское государственное информагентство Синьхуа .

Об этом Дай Бин заявил, выступая на совещании Совета Безопасности ООН по гуманитарным вопросам в Украине.

Он заявил, что китайская сторона в очередной раз призывает стороны в "украинском кризисе" учитывать интересы народа, стремиться содействовать миру и всеми возможными способами подтолкнуть стороны к возобновлению мирных переговоров и скорейшему прекращению войны, которую дипломат назвал "конфликтом".

Дай Бин отметил необходимость соблюдать международное гуманитарное право, принцип уважения к жизни, избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты и обеспечивать безопасную эвакуацию персонала и успешное проведение операций по гуманитарной помощи.

"Мы призываем международное сообщество расширять масштабы помощи всем пострадавшим и ускорить восстановление гражданской инфраструктуры, чтобы смягчить влияние "конфликта" на жизнь людей", - добавил Дай Бин.

Также он отметил, что любая авария на ядерных объектах может привести к колоссальной гуманитарной и экологической катастрофе.

"Китай призывает к немедленному прекращению обстрелов Запорожской атомной электростанции, серьезному выполнению семи основных принципов обеспечения ядерной безопасности, предложенных генеральным директором МАГАТЭ, и максимальным усилиям по предотвращению перерастания "конфликта" в ядерный кризис", - сказал Дай Бин.