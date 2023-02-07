Представитель Китая в ООН высказался об атаках на гражданскую инфраструктуру и угрозу ядерного кризиса в Украине
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин призвал к соблюдению гуманитарного права и ядерной безопасности в ходе войны РФ против Украины
Об этом сообщает китайское государственное информагентство Синьхуа .
Об этом Дай Бин заявил, выступая на совещании Совета Безопасности ООН по гуманитарным вопросам в Украине.
Он заявил, что китайская сторона в очередной раз призывает стороны в "украинском кризисе" учитывать интересы народа, стремиться содействовать миру и всеми возможными способами подтолкнуть стороны к возобновлению мирных переговоров и скорейшему прекращению войны, которую дипломат назвал "конфликтом".
Дай Бин отметил необходимость соблюдать международное гуманитарное право, принцип уважения к жизни, избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты и обеспечивать безопасную эвакуацию персонала и успешное проведение операций по гуманитарной помощи.
"Мы призываем международное сообщество расширять масштабы помощи всем пострадавшим и ускорить восстановление гражданской инфраструктуры, чтобы смягчить влияние "конфликта" на жизнь людей", - добавил Дай Бин.
Также он отметил, что любая авария на ядерных объектах может привести к колоссальной гуманитарной и экологической катастрофе.
"Китай призывает к немедленному прекращению обстрелов Запорожской атомной электростанции, серьезному выполнению семи основных принципов обеспечения ядерной безопасности, предложенных генеральным директором МАГАТЭ, и максимальным усилиям по предотвращению перерастания "конфликта" в ядерный кризис", - сказал Дай Бин.
- 28 декабря 2022 г. в МВД заявили, что россияне с начала полномасштабного вторжения поразили в Украине более 700 объектов критической инфраструктуры.
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