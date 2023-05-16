Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"В Кремле испортили китайскому представителю его разговор в Украине. Конечно, не суть, но атмосферу испортили. Эти первые разговоры будут зондирующими для китайцев. Китайцы понимают, что мы готовимся к военным действиям и нет предпосылок для каких-либо переговоров. В Китае понимают, если военная ситуация создаст предпосылки для переговоров, они построят необходимые личные отношения. Тогда они объяснят логику своих действий", - пояснил Климкин.

По словам дипломата, китайцы понимают, что они почти уникальны с точки зрения возможного влияния на Россию. Без экономической поддержки Китая России будет очень сложно.

"Китаю выгодна ослабленная Россия, которая идет на разговор с Китаем. Кремль является младшим партнером Китая. Надеюсь, что саммит G7, который состоится в Японии, принесет положительные шаги и прогресс, что ЕС пойдет на поднятие ставок. Нам нужна не столько милитарная победа, сколько глобальная. Должна быть экономическая изоляция России, санкции, ограничения в технологиях, психологическое давление. Визит китайского представителя в Украину для нас важен, хотя и является зондирующим. Китаец не просто так приезжает в Украину за пару дней до заседания G7. Один из самых критических вопросов - это будущая модель безопасности для Украины. И эта модель безопасности будет обсуждаться во время саммита G7", - подчеркнул Климкин.

Напомним, 12 мая стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель визитов – поиск путей завершения войны.

В Государственном департаменте США считают ожидаемый визит в Украину спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя важным в контексте возможности Пекина узнать непосредственно о позиции Киева по окончании развязанной РФ полномасштабной войны против нашего государства





