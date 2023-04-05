Представитель ГУР Юсов: Татарского убил Путин и персональная ответственность на нем
Андрей Юсов, представитель ГУР Министерства обороны Украины, заявил, что президент России Владимир Путин виновен в смерти пропагандиста Владлена Татарского
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Владлена Татарского убил Путин, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. И персональная ответственность на Путине и на всем его режиме за все более 175 тысяч уничтоженных рашистов освобождающей свои территории украинской армией. И за других уничтоженных предателей, независимо от того, они погибли в результате досадной случайности, получили ли справедливый приговор, или от внутренних сил сопротивления, или от государства Украина", - говорит Юсов.
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Представитель Главного управления разведки подчеркнул, что результаты для предателей-террористов и приспешников врага будут одинаковыми.
"Если говорить о дальнейшей перспективе, то в украинской тюрьме для каждого такого пропагандиста гораздо безопаснее, чем в российском баре", – добавил Юсов.
Справочно. Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) родился в 1982 году в украинском городе Горловка.
2011 получил заключение за ограбление банка. Отбывал наказание в Горловской колонии.
Во время российского вторжения 2014 перешел на сторону российских захватчиков, воевал против армии Украины. Впоследствии стал военным пропагандистом ("корреспондентом").
- Напомним, вечером в воскресенье, 2 апреля, на Университетской набережной в Санкт-Петербурге (РФ) произошел взрыв на "творческом вечере" российского военного пропагандиста Владлена Татарского. Информацию о его гибели подтверждают российские государственные информационные агентства и внутренние дела РФ. При этом 32 человека пострадали. Кофейня принадлежит владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. По предварительной информации, причиной взрыва стал террористический акт.
- Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель российского пропагандиста Владлена Татарского, заявил, что об этом должно думать РФ.
- 4 апреля состоялся суд над Дарьей Треповой, которую вручила Татарскому скульптуру со взрывчаткой и которую впоследствии задержали. Ей назначили два месяца ареста. Ее будут судить по статье "Теракт", согласно которой предусмотрен максимальный срок тюрьмы - 25 лет. Национальная республиканская армия взяла на себя ответственность за убийство военкора, они же сообщали об организации покушения на Дугину.
- Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", отметил , что с 2022 года Татарский начал поддерживать Евгения Пригожина, критикуя главу минобороны РФ Сергея Шойгу.
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