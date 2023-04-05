Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Владлена Татарского убил Путин, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. И персональная ответственность на Путине и на всем его режиме за все более 175 тысяч уничтоженных рашистов освобождающей свои территории украинской армией. И за других уничтоженных предателей, независимо от того, они погибли в результате досадной случайности, получили ли справедливый приговор, или от внутренних сил сопротивления, или от государства Украина", - говорит Юсов.

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Представитель Главного управления разведки подчеркнул, что результаты для предателей-террористов и приспешников врага будут одинаковыми.

"Если говорить о дальнейшей перспективе, то в украинской тюрьме для каждого такого пропагандиста гораздо безопаснее, чем в российском баре", – добавил Юсов.

Справочно. Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) родился в 1982 году в украинском городе Горловка.

2011 получил заключение за ограбление банка. Отбывал наказание в Горловской колонии.

Во время российского вторжения 2014 перешел на сторону российских захватчиков, воевал против армии Украины. Впоследствии стал военным пропагандистом ("корреспондентом").