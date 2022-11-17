Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию t-online.

"Наша деятельность по всем направлениям имеет одну цель: полное отвоевание всех областей, оккупированных Россией, – сообщил Вадим Скибицкий. – Наши основные силы в конце февраля находились на востоке Украины. Основным полем боя был Донбасс, а не юг. Тогда был Минск I и Минск II, и переговоры обратились к решению вопроса о временно оккупированном Донбассе. Результатом стала новая война. Поэтому наша цель сегодня другая: сначала мы освобождаем все оккупированные территории, затем ведем переговоры".

По словам представителя разведки, в России люди начинают понимать, что происходит.

"После вторжения советского союза в Афганистан прошло десятилетие до его распада. У Путина меньше ресурсов, меньше власти, меньше друзей. Смена власти может произойти раньше", – заявил представитель Вадим Скибицкий.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил , что готов к переговорам с Россией при условии, что она признает себя оккупантом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что Россия будет вынуждена вывести войска из Украины и начать переговоры после освобождения Донецка или Луганска.

В Кремле, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности "Минска-3", заявили о нежелании Киева вести переговоры.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 и заявил, что Украина "срывает" переговоры с Россией, а Зеленского следует "дисциплинировать".

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