Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, когда Украина начнет переговоры с РФ
Военные поражения усиливают попытки страны-террориста к ведению переговоров с украинскими властями, но они могут состояться только после освобождения всех оккупированных территорий
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию t-online.
"Наша деятельность по всем направлениям имеет одну цель: полное отвоевание всех областей, оккупированных Россией, – сообщил Вадим Скибицкий. – Наши основные силы в конце февраля находились на востоке Украины. Основным полем боя был Донбасс, а не юг. Тогда был Минск I и Минск II, и переговоры обратились к решению вопроса о временно оккупированном Донбассе. Результатом стала новая война. Поэтому наша цель сегодня другая: сначала мы освобождаем все оккупированные территории, затем ведем переговоры".
По словам представителя разведки, в России люди начинают понимать, что происходит.
"После вторжения советского союза в Афганистан прошло десятилетие до его распада. У Путина меньше ресурсов, меньше власти, меньше друзей. Смена власти может произойти раньше", – заявил представитель Вадим Скибицкий.
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