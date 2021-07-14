Представитель Госдумы заявил в оккупированном Луганске, что Россия раздала 600 тыс. паспортов в ОРДЛО
По данным властей РФ, их паспорта получили 611 тыс. жителей ОРДЛО
Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий на "Форуме граждан РФ" в оккупированном Луганске, сообщают Новости Донбасса.
По его словам, более 600 тыс. жителей ОРДЛО получили российское гражданство.
Террористы-марионетки заявили, что эти жители "наравне со всеми гражданами РФ могут влиять на политическую жизнь России, реализуя свое избирательное право".
Всего на "форум" приехали четверо депутатов Госдумы.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала 630 тыс. своих паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
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