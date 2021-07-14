Представитель Госдумы заявил в оккупированном Луганске, что Россия раздала 600 тыс. паспортов в ОРДЛО

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий на "Форуме граждан РФ" в оккупированном Луганске, сообщают Новости Донбасса.

По его словам, более 600 тыс. жителей ОРДЛО получили российское гражданство.



Террористы-марионетки заявили, что эти жители "наравне со всеми гражданами РФ могут влиять на политическую жизнь России, реализуя свое избирательное право".



Всего на "форум" приехали четверо депутатов Госдумы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала 630 тыс. своих паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.