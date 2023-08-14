Об этом представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Скаак рассказала в интервью Бабелю.

"Национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства. Но вряд ли кто-то будет арестовывать Путина, пока он глава государства. Если он окажется под стражей иностранного суда, МКС или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет потому, что он больше не будет главой государства", - заявила госпожа США и добавила, что это не причина отказываться от интернационализированной модели.

Скаак ответила, что трибунал, который не может преодолеть иммунитет Путина, все же достоин усилий.

"В России есть много других высокопоставленных должностных лиц, которые несут ответственность за войну в Украине. Они занимают высшие руководящие должности, принимают решения и руководят действиями, которые и являются российской агрессией. Эти люди должны ответить за преступление агрессии, за любые военные преступления и зверства" . Поэтому Специальная палата для рассмотрения обвинений все равно имеет смысл", – сказала она.

Представитель Госдепа призвала Украину готовить обвинительные акты против российского диктатора и другого командования, начать расследование. В том числе и против должностных лиц министерства обороны РФ, планировавших и осуществлявших агрессивную войну, но не имеющих иммунитета.

Что известно о создании спецтрибунала над РФ

Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что Международный уголовный суд в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – Украина не подписала в свое время Римский устав Международного уголовного суда, а РФ в 2016 году отозвала свою подпись. Возможности ООН по данному вопросу тоже ограничены. Именно поэтому возникла идея создать спецтрибунал, который получит юрисдикцию расследовать совершенное Россией преступление против мира, позволит преследовать в судебном порядке руководство РФ и не даст ему избежать ответственности.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.

В июне Офис президента сообщил, что эту идею поддержали уже 38 стран .

13 июня Зеленский поручил наработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины, а 1 июля ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала.

Четвертая рабочая встреча координационной группы по разработке модели создания трибунала состоялась 30 июня в Варшаве.

Парламентская ассамблея ОБСЕ 1 июля одобрила резолюцию украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии. в которой поддержало создание спецтрибунала по привлечению россиян к ответственности за военные преступления в Украине.

3 июля в Гааге открыли международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу для руководства страны-агрессоры.

10 июля заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов заявил , что Украина не соглашается с так называемым гибридным трибуналом для РФ, ведь это может привести к тому, что юридическая оценка войны сведется к уровню межгосударственного конфликта.