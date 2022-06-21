Об этом на заседании Совбеза ООН заявил основатель и директор научного центра Jigsaw (Google Ideas) Джаред Коэн, сообщает Укринформ.

Он рассказал, что Россия использует интернет для атак против Украины по нескольким направлениям. Прежде всего, это DoS-атаки на украинские учреждения, отдельных лиц и организации – перегрузку серверов, которая делает невозможным доступ к соответствующим вебресурсам.

Второе направление – "организованное преследование посредством токсичности и обмана, направленное против выдающихся личностей и целых классов людей", в частности, распространение лжи о Президенте Владимире Зеленском.

По словам эксперта, сейчас многочисленные кампании призваны вызвать недовольство украинскими беженцами по всей Европе.

"Из-за социальных сетей распространяется дезинформация о преступной деятельности, связанной с беженцами, о якобы привилегированном положении беженцев по сравнению с гражданами страны", - сказал Коэн, отметив, что эта стратегия направлена на подрыв общественной и политической поддержки Украины.

"Информационная война проникла в дома простых людей по всему миру, в деятельность активистов и политических лидеров", - заметил представитель Google, добавив, что это третье направление российских атак. Усилия Москвы направлены на то, "чтобы позиционировать украинцев как лжецов", а вернуть общественное мнение в пользу России.

Такие атаки осуществляются посредством сочетания реальных людей, троллей и усовершенствованных чатов, добавил он. При этом многие платформы неспособны реагировать на эти приступы быстро и точно.

Четвертым вектором атак стало использование дезинформации и лжи для подстрекательства и оправдания крайнего насилия, сказал Коэн.

"Неустанная российская пропаганда среди своих граждан – мол, украинцы были нацистами – служит дегуманизации их в глазах российских военных, что привело ко многим военным преступлениям", - подчеркнул представитель Google.

По его словам, российский интернет представляет собой "пятое и последнее направление атаки", которое в захваченных городах подменяет украинских провайдеров.

Напомним, сегодня, 21 июня, Совбез ООН рассмотрел проблему языка вражды и пропаганды РФ, приведшие к войне в Украине.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании о необходимости покончить с российским фашизмом и напомнил, что в свое время голосования о принятии России в ООН вместо СССР не было

Представители ООН, а также Украины, России и Турции на следующей неделе должны встретиться в Стамбуле для обсуждения проблемы разблокирования экспорта украинского зерна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb