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"Представитель ФСБ похвалил": в ОПУ отреагировали на материал CNN о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

8 сентября, 2021 среда
16:47
Вагнергейт Михаил Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что статья CNN о спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер", которая якобы была сорвана, является переводом на английский язык российской дезинформации

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина .

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал ... При таком содержании материала (анонимные источники) следует обратить внимание не на то, что именно обнародовано, как на синхронность заявлению представителя ФСБ. Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать ", - заявил Подоляк.

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Он также отметил, что это произошло накануне встречи Лукашенко с Путиным.

По словам Подоляка, "в обнародованном CNN материале не появилось и не прибавилось ни одной новой информации с момента выхода первого материала о "вагнеровцах" в издании "Комсомольская правда" 6 августа 2020 года".

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война с Россией
Офис президента Украины
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