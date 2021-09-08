"Представитель ФСБ похвалил": в ОПУ отреагировали на материал CNN о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина .

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал ... При таком содержании материала (анонимные источники) следует обратить внимание не на то, что именно обнародовано, как на синхронность заявлению представителя ФСБ. Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать ", - заявил Подоляк.



Читайте также: США знали о подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев", - CNN



Он также отметил, что это произошло накануне встречи Лукашенко с Путиным.



По словам Подоляка, "в обнародованном CNN материале не появилось и не прибавилось ни одной новой информации с момента выхода первого материала о "вагнеровцах" в издании "Комсомольская правда" 6 августа 2020 года".