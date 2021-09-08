"Представитель ФСБ похвалил": в ОПУ отреагировали на материал CNN о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что статья CNN о спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер", которая якобы была сорвана, является переводом на английский язык российской дезинформации
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина .
"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал ... При таком содержании материала (анонимные источники) следует обратить внимание не на то, что именно обнародовано, как на синхронность заявлению представителя ФСБ. Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать ", - заявил Подоляк.
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Он также отметил, что это произошло накануне встречи Лукашенко с Путиным.
По словам Подоляка, "в обнародованном CNN материале не появилось и не прибавилось ни одной новой информации с момента выхода первого материала о "вагнеровцах" в издании "Комсомольская правда" 6 августа 2020 года".
- Напомним, 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Впоследствии, власти Беларуси передали России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- Расследовательское сообщество Bellingcat объявило о съемках документального фильма о "слив" спецоперации по задержанию "вагнеривцив"
- В СМИ появилась информация, что Офис президента Украины просил британскую разведку помешать выходу фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
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