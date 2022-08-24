Об этом сообщил спикер президента Турции Ибрагим Калин в интервью агентству CNN, передает турецкий вещатель TRT Haber .

Как говорится в сообщении, по мнению официальных представителей властей Турции, соглашение Украины с РФ должно основываться на возвращении Крыма, который, безусловно, является украинской территорией.

"Анексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено (между Украиной и Россией, - ред.)", - сказал Калин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал , что война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

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