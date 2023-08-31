Представитель Чехии в НАТО назвал три условия вступления Украины в Альянс

Об этом сказал посол Праги в Организации Североатлантического договора Якуб Ландовский, сообщает Bloomberg .

По его мнению, исторический прецедент указывает на то, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, и не нужно для членства, но Украина будет решать, когда война закончится.

"Единственная сторона, ответственная за ответ на вопрос, где должна проходить граница, - это Украина. Никто из стороны не может это даже прокомментировать". – заявил он.

В июле на саммите НАТО Альянс из 31 члена предложил Украине обновить обязательства и разрешить ей присоединиться к новым гарантиям безопасности от стран Большой семерки. Но этот график остается неясным, поскольку НАТО не может принять новых членов, находящихся в состоянии войны, поскольку это автоматически приведет к их обязательству встать на их защиту.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

23 июля министр обороны Резников выразил мнение, что летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО . При этом страны НАТО неоднократно говорили о том, что вступление Украины в Альянс невозможно до завершения войны с РФ.