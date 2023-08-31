Представитель Чехии в НАТО назвал три условия вступления Украины в Альянс
Украина может присоединиться к НАТО, только когда закончатся боевые действия, поскольку НАТО не может принять новых членов, находящихся в состоянии войны, потому что это автоматически приведет к обязательству встать на их защиту
Об этом сказал посол Праги в Организации Североатлантического договора Якуб Ландовский, сообщает Bloomberg .
По его мнению, исторический прецедент указывает на то, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, и не нужно для членства, но Украина будет решать, когда война закончится.
"Единственная сторона, ответственная за ответ на вопрос, где должна проходить граница, - это Украина. Никто из стороны не может это даже прокомментировать". – заявил он.
В июле на саммите НАТО Альянс из 31 члена предложил Украине обновить обязательства и разрешить ей присоединиться к новым гарантиям безопасности от стран Большой семерки. Но этот график остается неясным, поскольку НАТО не может принять новых членов, находящихся в состоянии войны, поскольку это автоматически приведет к их обязательству встать на их защиту.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.
Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.
Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.
Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.
23 июля министр обороны Резников выразил мнение, что летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО . При этом страны НАТО неоднократно говорили о том, что вступление Украины в Альянс невозможно до завершения войны с РФ.
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