Представился Шмыгалем: неизвестный пытался поговорить по телефону с министром обороны Великобритании от имени украинского премьера
Премьер Украины Денис Шмигаль посоветовал британскому министру Бену Уоллесу в следующий раз попросить собеседника произнести "паляница"
Об этом премьер Украины и глава британского Минобороны написали в Twitter.
"Сегодня самозванец, называвший себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и когда он показался мне подозрительным, я прервал звонок", – написал Бен Уоллес.
Британский министр обороны назвал это отчаянной попыткой и добавил, что никакая российская дезинформация не сможет отвлечься от вторжения в Украину и нарушений прав человека со стороны России.
На это отреагировал глава украинского правительства.
"В следующий раз, господин министр, перед началом разговора попросите сказать слово "паляница". Несмотря на любые попытки российской дезинформации, мир видит, что правда за Украиной", – написал Денис Шмигаль.
Напомним, американские эксперты полагают, что Украина побеждает Российскую Федерацию в информационной войне.
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