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Представились СБУ и заявили о проверке в рамках закона: в Украине избили активистов из Казахстана

7 января, 2022 пятница
09:03
Криминал

Координатор движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Заманбек Тлеулиев сообщил, что в Киеве на него напали неизвестные в штатском, а его соратник Элдос Насыпбеков записал видео того, как к нему пришли сотрудники СБУ.

Об этом в Facebook написала глава Фонда "Открытый диалог" Людмила Козловская.

По ее словам, 6 января в Киеве неизвестные, одетые в гражданскую одежду, избили Заманбека Тлеулиева неподалеку от его дома.


Мужчина записал видео, на котором видны его выбитые зубы и люди с масками на лицах.

"Эти люди не показывают документы, не представляются, пришли в гражданском", - пояснил он.
Людмила Козловская заявила, что к другому активисту, Элдосу Насыпбекову пришли сотрудники СБУ.

На видео человек в гражданской одежде показывает документы работника СБУ и заявляет, что "пришел пообщаться".

Когда мужчина объясняет, что волнуется за собственную безопасность, у него спрашивают: "Что ты ведешь себя, как девочка?".
Как сообщает Общественное, СБУ провели проверку и пообщались с некоторыми гражданами Казахстана из-за ситуации в их стране.

"Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам. То есть проводится обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", - отметили в СБУ.

Также в ведомстве добавили, что их сотрудники были корректны и не мешали проводить видеосъемку.

"Учитывая обеспокоенность последних, на место была вызвана Нацполиция, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства. Попытки трактовать это иначе, как и любые разговоры о давлении со стороны СБУ, не имеют ничего общего с реальным состоянием дел", - сообщили в спецслужбе.

По словам сотрудников СБУ, граждан Казахстана не задерживали, но из-за незаконного пребывания на территории Украины подготовили материалы для Государственной миграционной службы.
  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
  • На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
  • В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
  • Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
  • 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
  • Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
  • В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
  • Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
  • В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охваченный массовыми протестами. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
  • В МИД Украинызаявили, что в Казахстане застряло более 40 наших граждан.

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