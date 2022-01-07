Представились СБУ и заявили о проверке в рамках закона: в Украине избили активистов из Казахстана
Координатор движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Заманбек Тлеулиев сообщил, что в Киеве на него напали неизвестные в штатском, а его соратник Элдос Насыпбеков записал видео того, как к нему пришли сотрудники СБУ.
Об этом в Facebook написала глава Фонда "Открытый диалог" Людмила Козловская.
По ее словам, 6 января в Киеве неизвестные, одетые в гражданскую одежду, избили Заманбека Тлеулиева неподалеку от его дома.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охваченный массовыми протестами. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- В МИД Украинызаявили, что в Казахстане застряло более 40 наших граждан.
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