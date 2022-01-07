Представились СБУ и заявили о проверке в рамках закона: в Украине избили активистов из Казахстана

Об этом в Facebook написала глава Фонда "Открытый диалог" Людмила Козловская.



По ее словам, 6 января в Киеве неизвестные, одетые в гражданскую одежду, избили Заманбека Тлеулиева неподалеку от его дома.



Мужчина записал видео, на котором видны его выбитые зубы и люди с масками на лицах.



"Эти люди не показывают документы, не представляются, пришли в гражданском", - пояснил он. Людмила Козловская заявила, что к другому активисту, Элдосу Насыпбекову пришли сотрудники СБУ.



На видео человек в гражданской одежде показывает документы работника СБУ и заявляет, что "пришел пообщаться".



Когда мужчина объясняет, что волнуется за собственную безопасность, у него спрашивают: "Что ты ведешь себя, как девочка?". Как сообщает Общественное, СБУ провели проверку и пообщались с некоторыми гражданами Казахстана из-за ситуации в их стране.



"Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам. То есть проводится обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", - отметили в СБУ.



Также в ведомстве добавили, что их сотрудники были корректны и не мешали проводить видеосъемку.



"Учитывая обеспокоенность последних, на место была вызвана Нацполиция, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства. Попытки трактовать это иначе, как и любые разговоры о давлении со стороны СБУ, не имеют ничего общего с реальным состоянием дел", - сообщили в спецслужбе.



По словам сотрудников СБУ, граждан Казахстана не задерживали, но из-за незаконного пребывания на территории Украины подготовили материалы для Государственной миграционной службы. Мужчина записал видео, на котором видны его выбитые зубы и люди с масками на лицах."Эти люди не показывают документы, не представляются, пришли в гражданском", - пояснил он.Людмила Козловская заявила, что к другому активисту, Элдосу Насыпбекову пришли сотрудники СБУ.На видео человек в гражданской одежде показывает документы работника СБУ и заявляет, что "пришел пообщаться".Когда мужчина объясняет, что волнуется за собственную безопасность, у него спрашивают: "Что ты ведешь себя, как девочка?".Как сообщает Общественное, СБУ провели проверку и пообщались с некоторыми гражданами Казахстана из-за ситуации в их стране."Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам. То есть проводится обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", - отметили в СБУ.Также в ведомстве добавили, что их сотрудники были корректны и не мешали проводить видеосъемку."Учитывая обеспокоенность последних, на место была вызвана Нацполиция, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства. Попытки трактовать это иначе, как и любые разговоры о давлении со стороны СБУ, не имеют ничего общего с реальным состоянием дел", - сообщили в спецслужбе.По словам сотрудников СБУ, граждан Казахстана не задерживали, но из-за незаконного пребывания на территории Украины подготовили материалы для Государственной миграционной службы.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.

Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.

В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охваченный массовыми протестами. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".

В МИД Украинызаявили, что в Казахстане застряло более 40 наших граждан.

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