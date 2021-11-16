Предшественники, - министр спорта Гутцайт рассказал, кто виноват в допинг-скандале в украинском спорте
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что в допинговом скандале, произошедшем в нашем спорте, виноваты его предшественники
Об этом сообщает "Главком".
По словам Гутцайта, за ситуацией не следили бывший министр спорта Игорь Жданов и его заместитель Игорь Гоцул
"Я не хочу комментировать высказывания Гоцула и Жданова. В расследовании "Геркулеса" сказано, что все эти нарушения начались еще с 2012 года. То есть во времена, когда президентом Федерации легкой атлетики восемь лет был Гоцул, а Жданов четыре с половиной года – министром. И они откровенно ничего не делали и не контролировали. Они закрывали глаза на все, а сейчас бросают в меня камни. Уверен, справедливость будет на нашей стороне, мы решим этот вопрос в пользу украинских спортсменов и больше не будет таких случаев", - сказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
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В 2021 году НАДЦУ сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательное время. Это якобы делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив относительно необходимого количества внесоревновательных тестов перед Олимпиадой-2020 в Токио.
WADA в ближайшее время должно принять решение по результатам этого расследования. Относительно НАЦА возбужден процесс по его соответствию кодексу WADA.
Руководство НАДЦУ уже подало в отставку.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Напомним, 13 июля стало известно, что украинский гимнаст Олег Верняев был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов.
- 27 октября Всемирное антидопинговое агентство обнародовало отчет о нарушении правил Национальным антидопинговым центром Украины.
- После этого руководители Национального антидопингового центра Украины покинули свои должности после обвинений в нарушении правил WADA.
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