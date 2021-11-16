Предшественники, - министр спорта Гутцайт рассказал, кто виноват в допинг-скандале в украинском спорте

Об этом сообщает "Главком".



По словам Гутцайта, за ситуацией не следили бывший министр спорта Игорь Жданов и его заместитель Игорь Гоцул

"Я не хочу комментировать высказывания Гоцула и Жданова. В расследовании "Геркулеса" сказано, что все эти нарушения начались еще с 2012 года. То есть во времена, когда президентом Федерации легкой атлетики восемь лет был Гоцул, а Жданов четыре с половиной года – министром. И они откровенно ничего не делали и не контролировали. Они закрывали глаза на все, а сейчас бросают в меня камни. Уверен, справедливость будет на нашей стороне, мы решим этот вопрос в пользу украинских спортсменов и больше не будет таких случаев", - сказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.



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В 2021 году НАДЦУ сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательное время. Это якобы делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив относительно необходимого количества внесоревновательных тестов перед Олимпиадой-2020 в Токио.

WADA в ближайшее время должно принять решение по результатам этого расследования. Относительно НАЦА возбужден процесс по его соответствию кодексу WADA.



Руководство НАДЦУ уже подало в отставку.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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