Об этом информирует Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачено и сообщено о подозрении председателю ВЛК Житомирского военного госпиталя - заместителю главного врача областной клинической больницы, заведующему центром клинической иммунологии и аллергологии и адвокату. Им инкриминировано вымогательство и получение неправомерной выгоды, содействие организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в заявлении.

Согласно данным следствия, трое подозреваемых требовали и получили от военнообязанного 2,5 тыс. долларов. Те обещали установить диагноз, который давал бы мужчине право на признание непригодным к службе, снятие с военного учета и возможность пересекать государственную границу Украины без помех.

Правоохранители задержали главу ВЛК - заместителя главного врача Житомирской областной клинической больницы, заведующую центром клинической иммунологии и адвоката после получения второй части неправомерной выгоды.

При обыске у фигурантов изъяты документы и деньги.

Фото: Офис генпрокурора

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.