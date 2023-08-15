Председателю ВЛК Житомирщины и ее сообщникам инкриминировали вымогательство взятки и переправку уклонистов за границу
Чиновникам Военно-врачебной комиссии Житомирской больницы объявили подозрения в вымогательстве, получении неправомерной выгоды, а также содействии переправке уклонистов через границу
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачено и сообщено о подозрении председателю ВЛК Житомирского военного госпиталя - заместителю главного врача областной клинической больницы, заведующему центром клинической иммунологии и аллергологии и адвокату. Им инкриминировано вымогательство и получение неправомерной выгоды, содействие организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в заявлении.
Согласно данным следствия, трое подозреваемых требовали и получили от военнообязанного 2,5 тыс. долларов. Те обещали установить диагноз, который давал бы мужчине право на признание непригодным к службе, снятие с военного учета и возможность пересекать государственную границу Украины без помех.
Правоохранители задержали главу ВЛК - заместителя главного врача Житомирской областной клинической больницы, заведующую центром клинической иммунологии и адвоката после получения второй части неправомерной выгоды.
При обыске у фигурантов изъяты документы и деньги.
Фото: Офис генпрокурора
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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