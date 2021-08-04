Председателю Харьковского облсовета объявили о подозрении в получении 1 млн грн неправомерной выгоды

Об этом сообщил пресс-центр НАБУ на своей странице в Facebook.



По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление на должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.



В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в частности при посредничестве сообщника адвоката.



Чиновнику инкриминируется ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.



В свою очередь заместитель председателя Харьковской ОГА и депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха на своей странице в Facebook сообщил, что в среду вечером должно состояться внеочередное заседание фракции, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении из нее председателя облсовета Артура Товмасян.



"Председатель фракции "Слуга народа" в Харьковском областном совете Игорь Захарченко инициировал внеочередное заседание фракции сегодня на 16:00. На рассмотрении вопрос об исключении Товмасяна из состава фракции "Слуга народа", а также инициирование внеочередной сессии Харьковского областного совета", - написал Семенуха .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb