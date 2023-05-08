Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Председателя Киевского областного совета отправили в отставку

Председателя Киевского областного совета отправили в отставку

8 мая, 2023 понедельник
18:31
Общество

Главу Киевского областного совета Наталию Гунько отправили в отставку, за решение проголосовали 67 депутатов

Об этом сообщает официальный сайт Киевского облсовета.

За соответствующее решение проголосовали 67 депутатов. Наталья Гунько отсутствовала в зале во время голосования. В облсовете заявили, что она не отчиталась о своей работе за 2022 год перед депутатами.

"Учитывая, что Наталья Гунько не написала заявление на увольнение, состоялось тайное голосование, во время которого 67 из 74 поддержали его отставку".

Исполнение обязанностей председателя Киевского областного совета возложено на первого заместителя Ярослава Добрянского.

Наталья Гунько является членом фракции Киевсовета "Слуга Народа".

Киевщина
Читайте также:
обстріли Одещини
8 мая, 2023 понедельник
Россияне атаковали ракетами "Буря" склад и зону отдыха в Одесской области, погиб охранник, два человека ранены
путін та пригожин
Автор Антин Борковский
7 мая, 2023 воскресенье
Все больше россиян вступают в условную партию Пригожина, чтобы объяснить поражение, – Пионтковский
ПВК Вагнер
7 мая, 2023 воскресенье
Буданов рассказал, почему ПВК Вагнера воюет эффективнее регулярной армии РФ
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 37.85
  • EUR
    Покупка 40.87
    Продажа 41.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
8 мая
19:24
В СМИ появилась информация о введении графиков отключений света в мае. В Минэнерго отреагировали
19:09
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 25-го тура
19:07
Значительная часть российской оккупационной администрации покинула Скадовск, - Генштаб
19:04
Украина получила от Польши 10 истребителей МиГ-29
18:54
Порошенко на GB News поиздевался над Путиным: обещал "Киев за два дня", а теперь отменяет парады в России
18:52
В Киеве презентовали выставку оберегов во Второй мировой войне
18:52
Обновлено
УПЛ: "Динамо" одолело "Кривбасс", "Рух" разгромил "Ингулец", результаты других матчей 25-го тура
18:21
В Британии памятник адмиралу Нельсону обложили мешками в знак солидарности с Украиной
18:06
OPINION
Украинское зерно и словацкая политика
17:59
Олимпийский чемпион Верняев призвал Бельгию не пускать россиян и белорусов на ЧМ в Антверпене
17:57
Кардиолога всемирно известной клиники Шарите задержали по подозрению в убийствах пациентов, – Spiegel
17:38
WTA назвала имя новой первой ракетки Украины
17:38
Армия дронов: 8 новых ударных рот БПЛА отправятся на фронт
17:30
Украина и РФ достигли договоренности о взаимном посещении мест содержания гражданских: совершены первые визиты
17:25
Началась регистрация на вступительные испытания в магистратуру
17:24
Касим-Жомарт Токаев
Премьер Армении и президент Казахстана собираются в Москву на парад
17:12
санкции против рф
Германия забила тревогу из-за поставок ее товаров в Россию через страны СНГ в обход санкций, – Bild
17:01
шторм
NASA запустила два спутника для изучения тропических ураганов
16:48
Виктор Ляшко
Коронавирус в Украине: Ляшко анонсировал отмену карантина
16:35
В Киеве будут слышны взрывы: будут работать саперы
16:34
Эксклюзив
Су-35С
Россияне наглеют и это будет продолжаться до решительного ответа, - эксперт Defense Express Рябых о перехвате самолета из Польши
16:33
ПСЖ отреагировал на извинения отстраненного от тренировок Месси
16:29
Евросолидарность
Власти продолжают блокировать международную деятельность депутатов "Евросолидарности", – заявление
16:17
Актриса Барбра Стрейзанд пожертвовала $240 тыс. на медицинскую помощь Украины
16:14
БЭБ арестовало 166 млн грн, которые хотела скрыть подсанкционная букмекерская компания
16:11
Эксклюзив
Путин может продать в качестве "победы" переход российских войск в глухую оборону, - военный эксперт Свитан
16:05
OPINION
"Хороший русский" заканчивается на "дєнь побєди"
16:02
Жители временно оккупированной территории продолжают пользоваться гривней: РФ создала движение для притеснений
15:58
Обновлено
Оккупационные власти Приднестровья попросили РФ увеличить там количество военных. В Украине отреагировали
15:53
Украина получила почти 190 млн евро льготного кредита от Всемирного банка
15:50
США и Китай стремятся стабилизировать отношения
15:43
Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ, – Ермак
15:34
Обновлено
Россияне атаковали Станислав и Кизомыс на Херсонщине: пострадали 8 человек, среди них ребенок
15:14
Обновлено
Россияне атаковали ракетами "Буря" склад и зону отдыха в Одесской области, погиб охранник, два человека ранены
14:55
В РФ заявили об обстрелах Белгородской области и четырех пострадавших
14:55
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:42
Россия блокирует экспорт украинского зерна: инспекцию ожидают 90 судов
14:40
Министр обороны Швеции Йонсон: надеемся вступить в НАТО до саммита в Вильнюсе
14:38
Эксклюзив
Олег Лисный
Призыв Приднестровья увеличить количество войск РФ – это попытка получить больше денег от Москвы, – политолог Лисный
14:32
Иран
В Иране двух человек казнили за богохульство
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV