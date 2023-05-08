Председателя Киевского областного совета отправили в отставку
Главу Киевского областного совета Наталию Гунько отправили в отставку, за решение проголосовали 67 депутатов
Об этом сообщает официальный сайт Киевского облсовета.
За соответствующее решение проголосовали 67 депутатов. Наталья Гунько отсутствовала в зале во время голосования. В облсовете заявили, что она не отчиталась о своей работе за 2022 год перед депутатами.
"Учитывая, что Наталья Гунько не написала заявление на увольнение, состоялось тайное голосование, во время которого 67 из 74 поддержали его отставку".
Исполнение обязанностей председателя Киевского областного совета возложено на первого заместителя Ярослава Добрянского.
Наталья Гунько является членом фракции Киевсовета "Слуга Народа".
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