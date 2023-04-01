Председательство в Совбезе ООН доказывает полное банкротство таких институтов, - Зеленский

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

"К сожалению, есть и новость очевидно абсурдная и деструктивная. Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что 31 марта российская армия убила пятимесячного мальчика из Авдеевки. Его родители ранены. Он отметил, что при этом Россия председательствует в Совбезе ООН.

"Сложно представить что-то такое, что больше доказывает полное банкротство таких институтов..." - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что нет такой формы террора, которую не осуществила бы Россия, и не будет причины, которая остановит реформы глобальных институтов.

"Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела, - чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир", - подчеркнул Зеленский.