Председательство в Совбезе ООН доказывает полное банкротство таких институтов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председательство России в Совбезе ООН доказывает банкротство таких институтов
Об этом он заявил в своем вечернем обращении.
"К сожалению, есть и новость очевидно абсурдная и деструктивная. Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что 31 марта российская армия убила пятимесячного мальчика из Авдеевки. Его родители ранены. Он отметил, что при этом Россия председательствует в Совбезе ООН.
"Сложно представить что-то такое, что больше доказывает полное банкротство таких институтов..." - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что нет такой формы террора, которую не осуществила бы Россия, и не будет причины, которая остановит реформы глобальных институтов.
"Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела, - чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир", - подчеркнул Зеленский.
- 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что на этой неделе Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Европейского Союза.
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