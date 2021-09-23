Председателем правоохранительного комитета Рады назначили "слугу" Ионушаса

Об этом сообщает РБК-Украина.

Назначение Ионушаса председателем правоохранительного комитета поддержали 269 нардепов. Его заместителем стал однопартиец Вячеслав Медяник.

Народного депутата Александра Санченко назначили членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, а Антона Швачко - членом комитета по вопросам свободы слова.