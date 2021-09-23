Председателем правоохранительного комитета Рады назначили "слугу" Ионушаса
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности возглавил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас
Об этом сообщает РБК-Украина.
Назначение Ионушаса председателем правоохранительного комитета поддержали 269 нардепов. Его заместителем стал однопартиец Вячеслав Медяник.
Народного депутата Александра Санченко назначили членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, а Антона Швачко - членом комитета по вопросам свободы слова.
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