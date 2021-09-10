Председатель ВСК заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия стран-партнеров

Об этом она рассказала во время брифинга после заседания ВСК, передает Еспресо.TV.

По словам Безуглой, ЧВК "Вагнера" полностью координируется властями РФ, даже во время частных заказов, а "еще на этапе сбора информации об этих людях, детали стали известны России".

Она отметила, что 33 участника ЧВК участвовали в войне в Сирии, более 20 из них участвовали в войне на Донбассе.

ВСК установило, что в 2018 году украинская разведка начала собирать информацию об участниках ЧВК "Вагнера". На фейковом сайте "Главное управление разведки Министерства обороны" вели собеседования для того, "чтобы получить информацию о том, как действуют ЧВК и кто принимает в них участие". Это "специальное мероприятие" было завершено 6 июля 2020 года.

Безуглая отметила, что в июле того года в ГУР МО обратилась СБУ и возникла идея о том, чтобы попытаться извлечь часть лиц, которые, как предполагается, участвовали в вооруженных конфликтах, в первую очередь на Донбассе. Согласно инициативе СБУ тогда и было открыто "специальное мероприятие".

"А была ли это совместная операция с нашими партнерами, со спецслужбами других стран и т.д.? Нет. Во-первых, это не была спецоперация. Остановимся на этом. Это было специальное мероприятие. Это было чисто украинское специальное мероприятие", - подчеркнула она.

По замыслу ГУР и СБУ по прибытию в Стамбул вагнеровцы, которые летели из Москвы, должны были быть задержаны, "учитывая их участие в сирийской операции".

"Соответственно, по прибытии в Стамбул предсказуемо они были бы задержаны из-за того, что такие лица проходят по разным базам данных и, соответственно, задерживаются в каждой цивилизованной стране. А учитывая их участие в сирийской операции, соответственно, в Турции тем более. Никакой предметной кооперации как общего специального мероприятия не было ", - сказала Безуглая.

По словам председателя ВСК, кооперации с Турцией также не было. Но поскольку были коронавирусные ограничения, этот сценарий изменился на самолет из Минска в Стамбул.

Она добавила, что из-за политической ситуации в Беларуси (протесты после выборов президента, - ред.) состоялось "контрвзаимодействие спецслужб Украины, Беларуси и России". Непосредственной кооперации спецслужб Беларуси и России не предусматривалось, поэтому получился такой треугольник.

Безуглая также сообщила, что люди, которые находились в то время в СБУ и ГУР - больше не на должностях.

В ВСК заявили, что украинские спецслужбы должны быть готовы к сценарию по сливу "спецмероприятия".

"Относительно того, кто слил, - этот вопрос имеет несколько ответов. Информация ФСБ была предусмотрена на этапе документирования в 2018-2019 годах. Спецслужбы Украины должны это предусмотреть. Поэтому у нас вопрос, почему было принято такое решение для проведения", - отметила она.

В ВСК не видят состава преступления по срыву и отмене мероприятия.

А о том, что план задержания и экстрадиции вагнеровцев стал известен и Беларуси, и России, - ВСК обратится в полицию для расследования.

"Понятно, что были авантюрные решения, которые привели к такой ситуации. Хорошо, что не привело к катастрофе и международной изоляции", - отметила Безуглая.



Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая анонсировала , что Временная следственная комиссия 10 сентября проведет заседание по вагнеровцам.

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