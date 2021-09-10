Председатель ВСК заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия стран-партнеров
Председатель ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия других стран
Об этом она рассказала во время брифинга после заседания ВСК, передает Еспресо.TV.
По словам Безуглой, ЧВК "Вагнера" полностью координируется властями РФ, даже во время частных заказов, а "еще на этапе сбора информации об этих людях, детали стали известны России".
Она отметила, что 33 участника ЧВК участвовали в войне в Сирии, более 20 из них участвовали в войне на Донбассе.
ВСК установило, что в 2018 году украинская разведка начала собирать информацию об участниках ЧВК "Вагнера". На фейковом сайте "Главное управление разведки Министерства обороны" вели собеседования для того, "чтобы получить информацию о том, как действуют ЧВК и кто принимает в них участие". Это "специальное мероприятие" было завершено 6 июля 2020 года.
Безуглая отметила, что в июле того года в ГУР МО обратилась СБУ и возникла идея о том, чтобы попытаться извлечь часть лиц, которые, как предполагается, участвовали в вооруженных конфликтах, в первую очередь на Донбассе. Согласно инициативе СБУ тогда и было открыто "специальное мероприятие".
"А была ли это совместная операция с нашими партнерами, со спецслужбами других стран и т.д.? Нет. Во-первых, это не была спецоперация. Остановимся на этом. Это было специальное мероприятие. Это было чисто украинское специальное мероприятие", - подчеркнула она.
По замыслу ГУР и СБУ по прибытию в Стамбул вагнеровцы, которые летели из Москвы, должны были быть задержаны, "учитывая их участие в сирийской операции".
"Соответственно, по прибытии в Стамбул предсказуемо они были бы задержаны из-за того, что такие лица проходят по разным базам данных и, соответственно, задерживаются в каждой цивилизованной стране. А учитывая их участие в сирийской операции, соответственно, в Турции тем более. Никакой предметной кооперации как общего специального мероприятия не было ", - сказала Безуглая.
По словам председателя ВСК, кооперации с Турцией также не было. Но поскольку были коронавирусные ограничения, этот сценарий изменился на самолет из Минска в Стамбул.
Она добавила, что из-за политической ситуации в Беларуси (протесты после выборов президента, - ред.) состоялось "контрвзаимодействие спецслужб Украины, Беларуси и России". Непосредственной кооперации спецслужб Беларуси и России не предусматривалось, поэтому получился такой треугольник.
Безуглая также сообщила, что люди, которые находились в то время в СБУ и ГУР - больше не на должностях.
В ВСК заявили, что украинские спецслужбы должны быть готовы к сценарию по сливу "спецмероприятия".
"Относительно того, кто слил, - этот вопрос имеет несколько ответов. Информация ФСБ была предусмотрена на этапе документирования в 2018-2019 годах. Спецслужбы Украины должны это предусмотреть. Поэтому у нас вопрос, почему было принято такое решение для проведения", - отметила она.
В ВСК не видят состава преступления по срыву и отмене мероприятия.
А о том, что план задержания и экстрадиции вагнеровцев стал известен и Беларуси, и России, - ВСК обратится в полицию для расследования.
"Понятно, что были авантюрные решения, которые привели к такой ситуации. Хорошо, что не привело к катастрофе и международной изоляции", - отметила Безуглая.
- Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая анонсировала , что Временная следственная комиссия 10 сентября проведет заседание по вагнеровцам.
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