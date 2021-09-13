Председатель ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет - генерал Забродский

Об этом на брифинге после заседания ВСК заявил член фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Председатель ВСК откровенно лжет, начиная с деталей и заканчивая самой сутью общения сегодня с офицерами Главного разведывательного управления", - отмечает Забродский.

Он также отметил, что если бы комиссия хотела установить истину, она должна была опросить участников событий.

"Мы сегодня были свидетелями того, как во время общения с бывшими офицерами Главного разведывательного управления было отмечено немало информации, в том числе и очень существенной для того, чтобы установить, как развивались события. Во - первых, было четко указано, что все события, которые привели к отмене, отсрочке, а фактически срыву спецоперации, четко локализованы по времени и они происходили действительно в период за трое суток до того момента, как это стало известно широкой общественности", - говорит Забродский.

"Четко было отмечено, что все решения о перенесении, отмене, отсрочке принимались действительно на высшем государственном уровне. Непонятна реакция членов комиссии, почему логическим продолжением бы не стало, например, приглашение руководителя Главного разведывательного управления. Если суммировать кратко сегодняшний день, можно сказать, что все события сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что срыв спецоперации, а фактически государственная измена все же произошла на самом высоком государственном уровне. И как бы ни было велико желание правящего монобольшинства на черное говорить белое, оно от этого белее не станет", - убежден народный депутат.

Напомним, с начала скандала в Офисе президента неоднократно отрицали само существование операции по захвату "вагнеровцев".



Оппозиция требовала создать ВСК для расследования срыва спецоперации с сентября 2020 года.



19 мая "слуги" в парламенте провалили постановление о создании ВСК для расследования срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", которое поддерживала оппозиция во главе с "Европейской солидарностью", но образовали другую ВСК - "По расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц , которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины".



Однако в постановлении не указано, какие конкретно случаи будет расследовать ВСК и каковы временные рамки расследованных событий.



Председателем комиссии была назначена депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, заместителем - депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

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