Председатель Верховного Суда: сейчас создавать суды по военным преступлениям в Украине неуместно
Председатель Верховного Суда Князев отметил, что в Украине создавать суды по военным преступлениям сейчас неуместно - это займет много времени и обойдется нашей стране очень дорого
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на заявление председателя Верховного Суда Всеволода Князева во время XI Ежегодного судебного форума.
"Если бы сейчас такие суды уже были созданы, это было бы неплохо - они бы рассматривали военные преступления. Однако заниматься созданием этих судов сейчас – это, во-первых, очень дорого. Во-вторых, это займет очень много времени: такие суды теоретически создавались бы не менее года. Когда же мы создадим эту систему, война уже закончится, и, соответственно, дальше мы будем думать, что делать с этими судами", - отметил Князев.
Председатель Верховного Суда отметил, что сейчас заниматься созданием судов по военным преступлениям неуместно, но видит возможность специализации судов: "Нужно создать определенные критерии для отбора судей, которые смогут рассматривать военные преступления в судах первой инстанции, и проводить обучение этих судей - семинары, тренировки ".
Князев также подчеркнул, что уже около 50% дел по военным преступлениям, поступившие в украинские суды, рассмотрены.
"По ним вынесены решения – к слову, эти решения очень редко обжалуют в апелляционных инстанциях. Это значит, что выносятся справедливые законные решения, если с ними согласны все участники процесса. Поэтому я не вижу необходимости в создании военных судов", – добавил председатель Верховного Суда.
Кроме того, Князев напомнил, что в Украине до сих пор не возобновлена работа Высшей квалификационной комиссии судей – органа в системе судоустройства страны, ответственного за формирование судейского корпуса, перевода судей и обеспечения их надлежащего квалификационного уровня.
- Напомним, ООН расследует , являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.
- Франция работает над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России.
- 2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии .
- Народный депутат Андрей Осадчук рассказал , что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.
- Кроме того, в Организации объединенных наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное