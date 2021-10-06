Председатель "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время рсследования нападения на съемочную группу "Схем"
Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования ситуации, связанной с нападением на журналистов "Схем"
Соответствующее заявление финучреждение обнародовало в среду, 6 октября.
"Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность. Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвернуть негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам ", - отметил Мецгер.
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Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".
- В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.
- В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления "Укрэксимбанка".
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