Председатель Serum Institute надеется, что регулятор ЕС за месяц разрешит въезд вакцинированным Covishield

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы уверены, что за месяц Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит Covishield. Нет причин, почему это не произойдет, ведь вакцина базируется на AstraZeneca, и наш продукт в значительной степени идентичен AstraZeneca. Итак, это лишь вопрос времени", - заявил он на India Global Forum 2021.



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Пунавалла пояснил, что Serum Institute подал заявку в ЕМА через партнеров еще месяц назад.