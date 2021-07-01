Председатель Serum Institute надеется, что регулятор ЕС за месяц разрешит въезд вакцинированным Covishield
Генеральный директор Serum Institute of India Адар Пунавалла надеется за месяц получить одобрение Европейским агентством по лекарственным препаратам вакцины Covishield, что позволит привитым туристам въезжать в ЕС
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы уверены, что за месяц Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит Covishield. Нет причин, почему это не произойдет, ведь вакцина базируется на AstraZeneca, и наш продукт в значительной степени идентичен AstraZeneca. Итак, это лишь вопрос времени", - заявил он на India Global Forum 2021.
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Пунавалла пояснил, что Serum Institute подал заявку в ЕМА через партнеров еще месяц назад.
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