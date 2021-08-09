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Исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Юрик уходит в отставку

9 августа, 2021 понедельник
15:59
Экономика Иван Юрик

Наблюдательный совет Укрзализныци согласовала освобождение Ивана Юрика с должности и. о. главы правления компании и рекомендовал назначение на эту должность Александра Камишина

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Наблюдательный совет Укрзализныци получил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика об освобождении его от выполнения таких обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдательный совет также принял к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабмина.

Поэтому, отметили в пресс-службае, наблюдательный совет решил удовлетворить заявление Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления. При этом Юрик продолжать выполнение обязанностей в должности члена правления, ответственного за финансы.

"Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров Украины удовлетворить указанное выше заявление и принять соответствующее решение", - отметили в пресс служба.

Кроме того, наблюдательный совет решил рекомендовать Кабмину согласовать назначение новым временно исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци Александра Камишина на период до 31 декабря 2021 или до избрания нового постоянного председателя правления.

В пресс-службе отметили, что сейчас идет процесс избрания постоянного председателя правления Укрзализныци. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен на этой неделе.

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Укрзализныця
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