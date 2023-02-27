Председатель правления Укрзализныци Камышин подал в отставку

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе", - заявил Камышин.

Он поблагодарил команду Укрзализныци за плодотворную работу.

"Уверен, что у компании и дальше все будет хорошо", - написал чиновник.