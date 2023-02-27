Председатель правления Укрзализныци Камышин подал в отставку
Глава правления Укрзализныци Александр Камышин 27 февраля объявил об отставке. Он возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе", - заявил Камышин.
Он поблагодарил команду Укрзализныци за плодотворную работу.
"Уверен, что у компании и дальше все будет хорошо", - написал чиновник.
- Камышин был назначен председателем правления Укрзализныци в октябре 2021 года.
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