"Председатель" оккупированной Херсонщины согласился на госпитализацию

Об этом он написал в telegam .

По его словам, после очередного совещания "министр здравоохранения" стал настаивать на немедленном медобследовании. Впоследствии врачи, сделавшие обследование, настояли на немедленной госпитализации.

"Обсудив с главой правительства, коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы Херсонской области во время моего отсутствия председатель гряда Херсонской области Елисеев С.В", - написал он.

26 апреля в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание , на котором представили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

По состоянию на 11 июня в оккупированном Херсоне из 250 тыс. человек российское гражданство приняло 24 человека, в том числе эксмер Владимир Сальдо.

14 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", которая признана пророссийской.

2 августа управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило список подсанкционных лиц, в списке есть Владимир Сальдо.

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