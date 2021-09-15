Председатель НАПК обвинил Совет судей в присвоении полномочий

Об этом сообщила пресс-служба НАПК в Facebook.



"Верховная Рада в законе о предотвращении коррупции, определила, что исключительно Назка имеет полномочия давать разъяснения относительно конфликта интересов. Однако ССУ решила пренебречь этой нормой и определить в своем порядке, Совет судей может предоставлять такие разъяснения судьям", - говорится в письме.



Там добавили, что закон "О судоустройстве и статусе судей" не предоставляет Раде таких полномочий.



"РСУ своим решением присвоил полномочия законодательной власти, не представлены ей Конституцией и законами Украины", - заявил Новиков.



Председатель НАПК считает, что разъяснения РСУ могут ввести судей в заблуждение и привести к совершению ими правонарушений.



"Обращение за разъяснением в ССУ, не наделена полномочиями на их предоставление, может приводить к тому, что судьи ошибочно понимать требования законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Как следствие, по ним могут составляться протоколы об административных правонарушениях", - говорится в письме.



Новиков считает, что судьи, которые получили разъяснения от РСУ считать, что придерживаются всех требований закона. Вместо этого они могут действовать, имея реальный конфликт интересов.



"Дублирование функций по конфликта интересов противоречит закону и Конституции. Порядок, утвердил Совет судей, приводит к ошибочному трактовки судьями норм антикоррупционного законодательства и нарушение его требований, подрывает авторитет судебной власти, добродетель которой является залогом верховенства права", - отметил председатель НАПК.