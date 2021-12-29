Председатель Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни

Об этом Валерий Зорькин написал в своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной на сайте суда во вторник, 29 декабря.



По мнению председателя Конституционного суда, введение моратория на высшую меру наказания в свое время явилось уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию.



Зорькин допускает возможность возвращения в Россию смертной казни, но считает такое развитие событий маловероятным.



По мнению главы КС РФ, вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.



"То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, исключающее применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возвращения к этой мере наказания в будущем", - говорится в книге.



По словам Зорькина, многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания того "крепкого, уверенного в себе правопорядка", который позволит РФ удержать сделанную ею "уступку" и отход от требований правового принципа равенства".



В России с 1996 года действует мораторий на применение смертной казни. В 2009 году Конституционный суд окончательно запретил судам выносить смертные приговоры. Последний смертный приговор в России был исполнен в 1996 году.

Напомним, 23 декабря парламент Казахстана отменил смертную казнь.