Председатель Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни
Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил возможность возрождения смертной казни, поскольку мораторий на это наказание стал уступкой "несвойственным российскому правосознанию" ценностям
Об этом Валерий Зорькин написал в своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной на сайте суда во вторник, 29 декабря.
По мнению председателя Конституционного суда, введение моратория на высшую меру наказания в свое время явилось уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию.
Зорькин допускает возможность возвращения в Россию смертной казни, но считает такое развитие событий маловероятным.
По мнению главы КС РФ, вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.
"То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, исключающее применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возвращения к этой мере наказания в будущем", - говорится в книге.
По словам Зорькина, многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания того "крепкого, уверенного в себе правопорядка", который позволит РФ удержать сделанную ею "уступку" и отход от требований правового принципа равенства".
В России с 1996 года действует мораторий на применение смертной казни. В 2009 году Конституционный суд окончательно запретил судам выносить смертные приговоры. Последний смертный приговор в России был исполнен в 1996 году.
- Напомним, 23 декабря парламент Казахстана отменил смертную казнь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.06
Покупка 27.06Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.48Продажа 30.89
- Актуальное
- Важное